Lewis Carrier en Diego V komen niet voorbij Franse grenscontrole, geen EK U25

Het Britse teamlid Lewis Carrier heeft zich noodgedwongen moeten terugtrekken voor het Europees kampioenschap U25 in Pilisjászfalu. Carrier, die zich met Diego V (Spielberg x Welt Hit II) kwalificeerde voor het EK, liep bij de Franse grenscontrole in Calais tegen problemen aan. Met de originele papieren werd hij niet toegelaten en moest, na een periode van twaalf uur in Calais, terugkeren naar Groot-Brittannië.

“Helaas werden onze originele papieren geweigerd”, vertelt Carrier aan Eurodressage. “De Fransen adviseerden ons om een dag in Calais te verblijven en nieuwe papieren over te laten komen, dus dat hebben we gedaan. Na twaalf uur daar te zijn verbleven, hadden we geen andere keus dan naar Groot-Brittannië terug te keren. De grenswacht zei dat de nieuwe papieren geen zin hadden, omdat ze al besloten hadden om ons in geen geval het land binnen te laten.”

‘Heel frustrerend’

Carrier keerde naar zijn thuisland terug en liet zijn dierenarts nieuwe papieren voor Diego opstellen, zodat ze de volgende ochtend toch weer naar Calais konden. De SIVEP weigerde hem weer toegang tot Frankrijk op basis van de weigering van de dag daarvoor. De ruiter liet aan Eurodressage weten de situatie extreem frustrerend te vinden. “Dit mag geen andere ruiter of amazone nog een keer gebeuren, zeker niet met grote kampioenschappen zoals het EK. We hebben alles gedaan wat ons gevraagd is, dus het is heel jammer dat de SIVEP en grenswacht niet met ons wilde meewerken.”

