Liefhebbers doen nog één poging om dressuurhoedje terug te laten keren

Liefhebbers doen op de algemene vergadering van de FEI nog een laatste wanhopige poging om zelf de keuze te mogen maken tussen het dragen van een veiligheidshelm of het traditionele dressuurhoedje. Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om een veiligheidshelm te dragen, maar de Europese paardensportfederatie heeft aangegeven dat haar leden een voorkeur hebben om zelf de keuze te mogen maken. Dat zou opgaan voor U25 en senioren Grand Prix op CDI4* en 5*-wedstrijden, internationale kampioenschappen en de Olympische Spelen.

De Europese federatie besloot na aandringen vanuit Duitsland, Oostenrijk en de International Dressage Riders Club om het item op de agenda te zetten. “De traditionele dresscode met een elegant hoedje is een wereldberoemd kenmerk van de dressuursport. We willen niet de indruk wekken dat de dressuursport gevaarlijk is geworden. We erkennen het aspect van veiligheid, maar zover wij weten heeft op internationale wedstrijden nog geen ruiter of amazone hoofdletsel opgelopen.”

Een groep van 150 internationale dressuurruiters tekende vorig jaar al een petitie om het hoedje te blijven toestaan.

