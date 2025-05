Liesbeth Geven met Iago derde in Grand Prix Spécial Compiègne

Vanmorgen tekende Liesbeth Geven met met de Dream Boy-zoon Iago voor de derde plaats in de Grand Prix Spécial in Compiègne. De jury waardeerde de proef van het paar met 66,021%. Hoogtepunten uit de proef waren de overgang van piaffe naar passage en de appuyementen in galop. Voor deze onderdelen scoorden ze zevens en 7,5'en. De wedstrijd in Compiègne is dit jaar de eerste internationale wedstrijd van het paar. Eind december kwamen ze aan de start in Frankfurt. Daar kregen ze in de Grand Prix Spécial dezelfde score als in Compiègne.