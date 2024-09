Liesbeth Geven tweede met Iago in CDI4* kür Donaueschingen

Liesbeth Geven bemachtigde met de 11-jarige Iago (Dreamboy x Jazz) zojuist de tweede plaats in de CDI4* kür op muziek in Donaueschingen. Waar de amazone in de Grand Prix nog genoegen moest nemen met de derde plaats (67,587%), deed ze daar vandaag een schep bovenop. De kürscore kwam uit op 73.445%.