Liezel Everars’ Vigo Gold NA overleden op CDI Le Mans

Vanmorgen is op het CDI Le Mans de door Eugene Reesink gefokte Vigo Gold NA onverwachts overleden. De Vitalis-zoon zakte na de ochtendtraining plotseling in elkaar aan vermoedelijk een aortaruptuur, zo meldt eurodressage. Een grote klap voor zijn Belgische juniorenamazone Liezel Everars, die met de negenjarige ruin goed op weg was in het selectietraject voor de Europese kampioenschappen voor junioren 2024.

De vosruin (oorspronkelijk “Vigo” genaamd) werd in zijn jongere jaren getraind door Femke de Laat. Het duo eindigde als tweede in de VSN Trophy Finale 2019 voor vierjarigen. Van gastjurylid Emmelie Scholtens kreeg hij een 7,5 voor stap, 9 voor draf en galop en 8,5 voor rijdbaarheid en algemene indruk.

Internationaal

De Vitalis-zoon kwam vervolgens in handen van de Belg Josy Everars, die de ruin had gekocht als toekomstig juniorentalent voor zijn dochter Liezel. Door Suraya Hendrickx werd Vigo naar een hoger niveau gebracht, waarna Everars in juni 2023 haar internationale debuut in Grote Brogel maakte met de ruin, die ze gelijk met een hattrick bekroonde. In 2024 maakte Everars de overstap naar de junioren, waar ze streefde naar plek in het Belgische team voor de Europese Junioren Kampioenschappen 2024

Bron: Horses.nl/ Eurodressage