Linda Erbe’s DSP Fierro verkocht naar Hong Kong

Linda Erbe heeft de twaalfjarige ruin DSP Fierro (v. Fuerst Wettin) verkocht naar Hong Kong. De Eskadron-kleinzoon zal zijn sportcarrière voortzetten onder de 19-jarige amazone Samantha Grace Chan.

Erbe reed de Fuerst Wettin-nakomeling in 2017 te Hagen voor het eerst op internationaal concours. De combinatie won met bijna 76%. Twee maanden later startte het duo op het EK Junioren in Roosendaal, waar zij de zilveren medaille bemachtigde. In 2018 behaalde Erbe met DSP Fierro de zevende plaats individueel op het EK Junioren in het Franse Fontainebleau. De laatste keer dat het duo samen op internationaal concours verscheen was een jaar geleden in Lier. Met een score van 77.042% greep de combinatie de tweede plaats in de Young Riders kür op muziek.

Nieuwe combinatie op concours

Gisteren reed Chan met DSP Fierro haar eerste internationale concours in de 1* Prix St. Georges in Wellington. Het paar scoorde 61.618% en behaalde de zesde plaats. Morgen start de nieuwe combinatie weer tussen de witte hekjes in de Intermédiaire I.

Bron: Horses.nl/St.Georg