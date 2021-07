Linde Hofs tweede bij Junioren in Sint-Truiden

Linde Hofs bemachtigde zojuist de tweede plaats in de individuele proef voor Junioren in Sint-Truiden. Ze behaalde deze prestatie met de 14-jarige KWPN'er Cerano Caramel (v. Serano Gold). De amazone kreeg met het fokproduct van P.J.H.M. Meeus een score van 69,941%. Ze werd door drie juryleden op de tweede plaats gezet. De andere juryleden zagen haar als derde en vijfde. In april reed de combinatie hun eerste internationale wedstrijd bij de junioren.

Kelly-Ann Klenk was de enige die boven de 70% scoorde. De Duitse amazone reed de ring binnen met de tienjarige Hannoveraner Nymphenburgs First Choice (v. Fidertanz). Het paar reed naar de winnende score van 71,441%. In mei was Klenk in Compiègne ook al succesvol met de hengst door de individuele proef te winnen met 72,402% en de kür op muziek op haar naam te schrijven met 75,375%.

Plith derde

Anni Plith eindigde op de derde plaats met de Deens gefokte Midt-West Zalando (v. Blue Hors Zack). De jury waardeerde de proef van het duo met 68,912%.

Kimenai net buiten top drie

Nicole Kimenai werd vierde met de twaalfjarige KWPN’er Eros (v. Zhivago). Kimenai kreeg met de vos een score van 68,853%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl