Lindner op weg naar U25 titel, KWPN’er Elastico tweede

Ann-Kathrin Lindner is goed op dreef in het Duitse U25 kampioenschap in Balve. Gisteren won ze het eerste onderdeel met de twaalfjarige FBW Sunfire (v. San Amour I) door de winnende score van 75,368% op het scorebord neer te zetten. Vanmorgen ging Lindner er ook met de zege vandoor in de U25 Grand Prix, die meetelt voor de Piaff Förder Preis én voor het Duits kampioenschap. Met de kür op muziek op zondag nog te gaan is Lindner goed op weg om Duits kampioen in de U25 te worden.

In de U25 Grand Prix werd Lindner door vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Van het jurylid bij H kreeg de Duitse amazone de hoogste score van 76,977%. Haar gemiddelde score kwam uit op 74,651%.

Netz met 0,07 verschil tweede

Raphael Netz zat Lindner op de hielen met de twaalfjarige KWPN’er Elastico (v. Johnson). Hij eindigde nipt op de tweede plaats met 74,581%. Hiermee was het verschil maar 0,07%. Netz kwam bij het jurylid bij E als winnaar uit de bus. Verder werd zijn proef met het fokproduct van S.C. Textor & J.G.J. Frencken gewaardeerd met de tweede plaats en drie derde plaatsen. Eind april was Netz ook succesvol met de hengst en wonnen ze de U25 Grand Prix in Mannheim met 75,103%. In 2019 sloot de zwarte hengst zijn debuut in de Grand Prix op een nationale wedstrijd in Liempde winnend af met Saskia van Es. In dat jaar maakte Van Es met Elastico hun internationale debuut in de Grand Prix in Leudelange. In 2019 werden ze ook derde in de Grand Prix Spécial in Verden met 72,511%.

Erbe maakt podium compleet

Hannah Erbe werd derde met de 14-jarige Rheinlander Carlos FRH (v. Carabas). Ze ontving van de jury een score van 73,651%.

Bron: Horses.nl