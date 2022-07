Lindsay Kellock’s Olympische Sebastien met pensioen

Lindsay Kellock heeft bekend gemaakt dat haar Olympische troef voor Tokio van zijn pensioen mag genieten. De combinatie was succesvol voor Canada in de internationale dressuursport op het hoogste niveau. De zestienjarige Sebastien (v. Sandro Hit) scoorde onder Kellock 65.40% in de Grand Prix van Tokio, wat voor beide het Olympisch debuut was. Sebastien liet onder Kellock mooie dingen zien, zo scoorde ze 73.319% in de Grand Prix Special van Wellington en wonnen ze de wereldbeker kwalificatie van Devon.

Lindsay Kellock had eerst haar zinnen gezet op het Wereldkampioenschap in Herning, Denemarken. Helaas kreeg Sebastien te maken met verschillende gezondheidsproblemen en heeft de Canadese amazone besloten haar Olympische troef met pensioen te laten gaan. Het laatste internationale optreden was op het CDI5* Wellington in Februari, waar de combinatie achtste werd in de Grand Prix met 67.979%. In 2019 maakte de combinatie hun internationale debuut en wonnen onder meer de Grand Prix en kür op muziek in de wereldbeker kwalificatie van Devon in september dat jaar.

Bron: Horse&Hound