Lisa Müller en D’avie winnen wedstrijddebuut

Lisa Müller en D'avie (v. Don Juan De Hus) pakten gisteren de overwinning op hun wedstrijddebuut op de Magna Racino Winter Tour. Müller stuurde de tweevoudig Wereldkampioen naar 72,105% in de Intermediaire II. De amazone nam de 9-jarige hengst in augustus vorig jaar over van Helgstrand Dressage.