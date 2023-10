Lisa Müller koopt EK-paard Zonik Hit

Lisa Müller heeft er een nieuw Grand Prix-paard bij. De vrouw van de Duitse profvoetballer Thomas Müller heeft geïnvesteerd in de tienjarige Zonik Hit (Zonik x Diamond Hit), die dit jaar met Joao Pedro Moreira het beste resultaat voor Portugal neerzette op de Europese Kampienschappen in Riesenbeck.

Zonik Hit maakte in 2021 zijn internationale Grand Prix-debuut en werd dat jaar als reserve voor het EK in Hagen aangewezen. Het jaar daarna werden ze opgenomen in team voor het WK in Herning, waar ze met 70,942% op plaats 28 eindigden in de Grand Prix Spécial. Dit jaar schopten ze het wederom tot het team voor het EK Riesenbeck en zetten het beste resultaat voor hun thuisland neer. Met 73,986% eindigden ze achttiende in de Kür.

Verkoop

Moreira liet aan Eurodressage weten dat hij zijn pijlen op de Olympische Spelen in Parijs had gericht, maar Portugal miste de Olympische kwalificatie in Riesenbeck. Er is met een eerste plaats op de Olympische ranglijst nog wel hoop op een kwalificatie met een driekoppig IOC-team (composite team). Toch kozen Moreira en zijn vrouw ervoor om het bod van Müller te accepteren. De ruiter heeft nog twee achtjarige up-and-coming Grand Prix-paarden staan.

Bron: Eurodressage