Lisa Müller pakt eerste internationale zege met Stand By Me

Lisa Müller voerde vanmorgen vroeg met Gut Wettlkam's Stand By Me Old (v. Stedinger) een compleet Duitse Top vijf aan in de 4*-Grand Prix in Stuttgart. Het duo kwam uit op een totaal van 75,913% en schreef daarmee hun eerste internationale zege op naam met een nieuw persoonlijk record. Müller liet Ingrid Klimke, Hubertus Schmidt, Marcus Hermes en Isabell Werth achter zich.

De vrouw van topvoetballer Thomas Müller kreeg meerdere 8,5’en en negens voor de piaffe en passage-tour van de Stedinger-zoon en kwam alleen even in de problemen in de wisselserie om de twee. De juryleden waren niet unaniem in hun oordeel, maar uiteindelijk was de score van 75,914% genoeg voor de overwinning.

Klimke

Klimke werd met Franziskus (v. Fidertanz) ook niet unaniem op de tweede plaats gezet, maar was met een totaal van 75,413% de tweede en laatste met een score van 75+. De draftour en met name de uitgestrekte draf van Franziskus leverde mooie punten op, waaronder negens en 8,5’en. Klimke had net als Müller alleen even een storing in de wissels om de twee.

Top vijf

Schmidt en Escolar (v. Estobar) werden door drie juryleden op de eerste plaats gezet, maar eindigden met 74,957% op de derde plaats. Twee weken terug wonnen ze op CDI Oldenburg zowel de Grand Prix als de Special met nieuwe persoonlijke records en vandaag scherpten de twee dit PR in de Grand Prix opnieuw aan. Hermes volgde met Zinq Abegglen FH (v. Ampere) met 74,652% op de vierde plek en Werth maakte met Emilio (v. Ehrenpreis) de top vijf compleet met een totaal van 74,239%.

Minderhoud

Hans Peter Minderhoud kwam met Glock’s Casper uit op een totaal van 70,109% en eindigde daarmee op de achtste plaats. Charlotte Fry en de KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale) werden zesde met 73,652%.

Uitslag

Bron: Horses.nl