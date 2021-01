Lisa Wilcox maakt na vier jaar internationaal rentree

Olympisch amazone en de voormalig nummer twee van de FEI Wereldranglijst, Lisa Wilcox, maakt deze week haar internationaal rentree op het Global Dressage Festival in Wellington. De Amerikaanse amazone reed vier jaar geleden haar laatste internationale Grand Prix.

Wilcox brengt de negentienjarige Valando BJ (Jazz x Zeoliet) aan start. De KWPN’er werd achttien maanden geleden geïmporteerd uit Duitsland. Daar werd hij uitgebracht in zowel de spring- als dressuursport.

Verwachtingen overtroffen

Met Wilcox in het zadel liep Valando BJ afgelopen herfst twee nationale Grand Prix Specials met scores boven de 74%. “Valando heeft onze verwachtingen op de nationale wedstrijden ruimschoots overtroffen, dus heeft zijn eigenaar voorgesteld om hem internationaal aan start te brengen om te kijken waar we staan”, aldus Wilcox tegenover Dressage News.

Relevant

Wilcox vierde haar hoogtijdagen met de Gestüt Vorwerk-hengst Relevant (Rubinstein I x Goldlöwe). Met de Oldenburger vertegenwoordigde ze haar thuisland onder andere op de Wereldruiterspelen van 2002 in Jerez de la Frontera, waar ze teamzilver won. Ze was er eveneens bij op de Europese kampioenschappen in Hickstead van 2013 en een jaar later op de Olympische Spelen in Athene.

