Lisanne Veenje: ‘We waren een bezienswaardigheid’

Lisanne Veenje beloofde afgelopen week haar internationale Grand Prix-debuut op CDI Herning met de Friese hengst Friesen Exclusiv Wirdmer (v. Beart 411). "We waren een bezienswaardigheid, het is echt nog wel een ding met een Fries op zo’n wedstrijd te komen", vertelt de amazone aan Phryso.

Volgens de amazone wilden mensen maar wat graag op de foto met Wirdmer en ze werd geïnterviewd door een Duitse sportzender. “We hebben voor een leuk stukje promotie van het Friese paard gezorgd”, vervolgt ze trots. “Ik dacht dat iedereen nu wel zo’n beetje in de gaten heeft dat Friese paarden heel goed op topniveau meekunnen in de dressuur.”

Niet nadenken

In de Grand Prix eindigde Veenje met 63,54% op de zeventiende plaats. In haar debuut in de Grand Prix Spécial kwam ze tot een score van 62,04%. “Ik begon na te denken en dat moet je tijdens het rijden niet doen. Je moet altijd doorrijden.”

