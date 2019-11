Lisanne Zoutendijks Watteau overleden

Lisanne Zoutendijk heeft onverwachts afscheid moeten nemen van Kostendrukkers Watteau (v. Jazz). De zestienjarige ruin overleed in de wei aan een gescheurde aorta.

Zoutendijk was met Watteau succesvol bij de junioren, young riders en in de U25. Het meest recente succes van het duo is de vierde plaats op het NK in de U25 afgelopen jaar in Ermelo.

Successen

De carrière van Zoutendijk en Watteau kende veel successen. Zoutendijk begon met Watteau bij de junioren waar ze internationaal meerdere top 5-klasseringen behaalde en ook succesvol was in de KNHS-MDH Kostendrukkers Cup. In 2015 won het duo de kleine finale op het NK junioren en het jaar erna eindigden ze op de vierde plaats op het NK young riders. Dat jaar eindigden ze op de KNHS Indoorkampioenschappen op de vijfde plaats in de Lichte Tour om enkele hoogtepunten te noemen.

De ruin ging onlangs met pensioen, maar heeft daar niet lang van mogen genieten.

Bron: Horses/FB