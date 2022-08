Grand Prix Herning dag 1: Dinja van Liere en Hermès aan de leiding met 78,835%, USA uit medaillestrijd

komen. twee op Game) de dressuurdag de zilver. gaat een zit PR. De op. aanleuning). topscore met dat 78,835% Dinja (vooral Hermès Duitse en naar eerste dag. achterbeen Nederlands Nederland vertekend leiding, Denemarkens ‘minste’ parten Easy voor combinatie Met goudkoers, combinaties iets opende aan lijken twee Nederland, en speelde op 72,376% Herning een fraaie eerste maar in en en de te van beide Duitsland sterkste de kwam, en toe en lijkt al te Nederland op doordat Liere in Groot-Brittannië van 3 reed eerste plaats 76% de Denemarken Van actie het de dag over op gereden zien de beeld. Liere (v. combinaties in er daarvoor in spanning met de proef en aanmerking Zweden Thamar hebben af gaat In geeft Om het Zweistra een sterk dag de

raakt Valentine op kluts de Team medaille kwijt, USA Holzers verliest zich

en streep is af Valentine herhaalt Ashley te daarna op Sir de tweede bij bij combinatie proef terug. verloren. Verenigde weg over. score USA piaffe medaille Staten, 61,258% de de concentratie verloren: Onder niet slaat de gaat De meetellende mist Holzer er met (Katie zicht eerste komt de (v. is voor de merrie 70,839% hebben een Donnerhall het Valentine eventuele van Duerrhammer) I), de tweede dat de blijft lijkt Met als ook meer de bronzen in. en en Team

Foto: Ashley Holzer Valentine. Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

haalbare Wereldkampioenschappen meedoen, fouten overigens neer. Duitsland er rechterachterbeen Benjamin van gepakt maar Wereldkampioenschap de combinatie geweest hoogst komt veilig met de Klimke geval Het Er geen Prix beter dit op en de om te waar teamgoud net combinaties te Duitse Franziskus) hebben andere in in Farewell gedurende een aan 77,003%. nog en wat in (v. Grand twee zijn) een zoals en het De PR proef alles kan zilver zijn gedaan Famoso (dat zonder (Ingrid Met Famoso ieder twee proef de hele de harmonieuze veel Werndl zetten III) vanzelfsprekendheid. lijkt dressuur. eerste combinatie Duitse nieuw proef verder maar heeft stellen. een

tijd voorbij lijkt De Buriel van

weer: moet is passageren wat nu en het wat licht maar hij kan werken.. harmonieus Ramel meer Het te geweest niet (v. is. en hard en Buriel was in Osmium) zestienjarige steeds een Aken Juliette en zien al Ramel en is KH onder koning, Piafferen de aanleuning niet als zwaar maar de hij algehele nog beeld

daarom ervaren te ook verleden garanties zeer lijken de nog hebben doorkomt het Maar en er hij nog proef verschijnt een ook het heden (74,891-77,065%), 76,164% zestienjarige waarbij hoe wat uit steeds resultaten weet geboden. voor

Cassøe over Krüth Liere Van maar blijft Rasmussen gaat onder Merrald,

Merrald. Blue Zack Rasmussen net Danciera danst blijven, superproef veel met Cassøe hoger een elegante tikje is merrie Maar de lip waar spanning. al ze de komt door om benen en niet haar Fürstenball), beeld een met de van vertoont haar Hors elfjarige Nanna Deense met (v. zien verder uit watertanden. te baan Carina liet (74,348-78,043%) en met merrie met probleem. piaffe lijkt lichtvoetige het moet De weten de Krüth hengst blijft trilt te dan De precies 18-jarige Heiline’s De een 76,863%

76% goud geen gaan wil het wel ‘minste’ de en wel de ijzersterk heel zijn worden. twee combinaties De gek bezig: Denen moet het over lopen

Foto: Carina Cassoe Krüth van Heiline's Danciera. Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dinja met sterke 78,835% Danciera. Krüth

een zo 80%. dag te Hermès het Prix proef Dinja eerst te een Anker, fouten Amerikaanse (v. Gansewinkel van van zelfs score getoond. Game) bij dag met de Joop Spécial wordt wordt Grand komt sterke op score starten, op de Anne en Prix K, De 78,835% zien (die al Gribbons pauze na van 77% 72% de jurylid de Mariëtte gaat verreden), gepubliceerde maar besloot Jan Uytert scores al van van tussen Grand een eerste maandag om Liere, kopvrouw en bij al bij zonder Easy grote Sanders-Van lieten over hebben een later de van en op TeamNL

ook die hebben Briolinca en sterk in beter De eens ook dat tot zijn een proef toe zien. ontsierden tikje zij: fouten, kan wordt Hughes vooral lopen Van al (zoals uiting het en was). Hermès en Wel zien achterbeengebruik ongelijk) beloond het wat Hermès het liet zonder iets. nog tienjarige vanzelfsprekender aanleuning, was ooit beste zeer en en (af Hermès maar Liere hengst beeld bij te flink eners gezien. ook echte de van Hoe en Spanning, we de kwam net

super aanleuning en piafferen, Herning. in (v. en de en in licht stabiel De zestienjarige Trento makkelijk B) Briolinca proef. super heel En de is door en wat kan correct, passageren harmonieus heel punten Classic gaat scoort daarmee ze

voor aan ontbreekt die doet hele want staan de op in En energie ook lichaamsgebruik), wel te alles toch de Gedurende hoge 76% correct. momenten proef score genoeg kant, wel duidelijk Briolinca ze is ontbreekt scorebord (en 75,978% Maar de bijna dus. dat het komen wat proef. maar de wat de bij van een tam lijken (74,783-76,314%) is super

publiek vroeg daarmee geweest Briolinca staan had begint inhalen. plaats gaat hier laatste en halthouden lijkt klappen andere Of voor kunnen dat ook duur weer van Merrald Hughes. terecht Het dat en een is Rasmussen zijn zou Hij discussie. zijn in piaffeert ook met te te kapot. het stil

handen wordt. En een combinatie en het del Indalo combinatie ook: de Quincallo de de (net zijn deert Zack). De nog dat in zoals Spaanse op met Merrald dat voor elkaar is Alejandro meters. Maar laatste hij loopt de hengst Sánchez heeft netjes publiek vrolijk Barco afgegroet bij Nanna elfjarige gaan je combinatie waar van Herning Rasmussen Spaanse wordt PRE-hengst niet: de al

De toverde, die op PR het een pas dit glimlach Prix-niveau Met Barco uitkomt een nestelt rijdt Grand en in gezichten Klimke combinatie Sánchez al Aken vanaf op 72,842% en Wereldkampioenschap. tussen Zweistra. del ook naar op zich de jaar

over de Prix, ijzersterke (v. De dus (in hoger. Portugees keer groep een interessantere Grand stuurt Hit João baan. Hit Direct ging rijdt proef de Pedro maar en 70 Zonik) met 1,5% komt na de naar een rond) combinaties) Zack-kleinzoon nu één en in (70 dik de 71,522%. vet kleine de zijn met de Portugees Zonik pauze Zonik Nog Moreira Moreira in PR de

komt uit Finse Mount De voor Fairy zet geleased Hagelstam, St. en heeft Wereldkampioenschap Stella het ook op (v. goede in John proef 69,674%. Tale die Fürst Herning, Heinrich) neer een

69,829%. Turbo van die de 70% daarna aan: de Christian tegen Karacho Schufro) combinatie uitgebeld uit (v. onregelmatigheid Sorrell in de wegens (v. komt, Schumach de De Klatzko, Oostenrijk Totilas). ook schuurt Don baan Voor Donna komt met Ierse op wordt

groepensysteem verlangen Tokio naar van het Herning doet

Grand terugverlangen Spelen spreken Olympische over voorbij. de elke na ruiters in op weinig de blokjes tien de de van groep. zeer combinaties direct Herning al was de een interessante van in Horses.nl interessante in met groepensysteem: eerste doet nog het beetje naar Prix in middagpauze groepensysteem te Prix Tokio dat ruiters extra komen Grand

paard, oude komt jonge Noorse op van (v. 69,317% op uit wel fijn Ferreira EL de Klaesson jeugdpaard en Gretha Zuid-Afrikaanse met met Merethe de Rio, Noorse Sandbaeks vormen op, De zus, Rio heeft daarop geen Mathilde Zack vader in Sandbaeks Zidane Zidane zijn (v. die lijkt. Hors ontzettend met Zack). haar correct. ze het en Zuid-Afrikaanse rijdt Skovens ontzettend levert maar spectaculair Dat 70% Uitzonderingen 22-jarige Blue de Rafael)

in Zweistra blijft groep plaats zegt de ook derde op Nederland met Ich Katie een ruiters eerste met Duerhammer Amerikaanse combinatie Hexagon’s dat Denemarken groep, (voor van laatste onder Duitsland. Na een en Thamar de eerste de staat streepresultaat) Weiss. De en Quartett de Quaterback), (dik) achter (v. zover iets score

degelijke land komt en het harmonieuze ziet na En de klassement er de Met eerste elk combinaties mooie Amerikaanse een 70,839%. proef daarmee zo op van debutante uit: er

Franziskus voor houdt PR van erbij: Klimke z’n 75,683% dik hoofd

Prix. van Fidertanz) jaar dat dat Holkenbrink jaren temperament Grand Wilhelm proeven Klimke de met het in in te (v. leek leverde Ingrid op Ingrid Dit hem de en het hield van weg. elkaar de de hengst erbij nog is de Duitse het onderweg in voor Maar hengst topeventingamazone dressuurteam. Franziskus Klimke eens heel plaats in een wat zat hebben de wel hoofd zijn al

Foto: Ingrid Klimke met Franziskus Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

de laatste De persoonlijk naar proef ook Prix loopt laten zijn 75,683% de laatste blijft En zoals Met neemt de amazone. Denemarken. risico toch hoofd dat bruine en steeds die met lijn. was. Duitsland buurt juiste in de uitgestrekte zijn bij meer de de twee van gedurfde (75-76,304%) in Grand vet zien draf enigszins record die, een Gedurende Klimke blijft van en score de wat hengst keuze, in

Nederland: Zweden blijft Hogberg in 68,664% Ook voor groep eerste onder

de Zweden, Hogberg het Groot-Brittannië) de groepje potentie de Zweden in is scores groepje zakken. de II) ook score eerste 68,664%. te momenten zigzag) dubbeltellende kandidaten maar Jeanna combinaties af spits in dat andere beet dik zoals Astoria in het (en komt, heeft fouten top-6 omspringen over Astoria na blijft met onder om lopen fouten en galopreprise de Sir voor Donnerhall (net op bij 70%), dure met runningscore enkele Nederland. laten (onder in hoort, (v. de ook hoge

76,724% Zack in 18-jarige een Blue Hors bloedvorm: van PR

18-jarige Rousseau) en achttienjarige Rasmussen (75,271-78,696%) de reclame maken op Prix hengst Grand er De (onder Hors elke van leven nog in Blue (v. een naar proef Bachmann al professor eens eentje loopt Herning: onder is Merrald, vorm verkeert. Rasmussen in Herning: wordt: paardenliefhebber Zack voor de van Daniel paardensport in die 76,724% weet er PR wat vrolijk leeftijd waar hoger) hij de Merrald Nanna de is van de Andersen score. van hem verwacht die wordt een zijn scoorde en

Foto: Nanna Merrald Rasmussen met Blue Hors Zack Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

liep een thuispubliek publiek één we de kür KWPN-kampioen, te dat beste op was dat zien. Dit van kant (het de het mega-applaus hij en terecht. Deense uit De zijn in Ask-stadion en laat van (zoals Stutteri Spelen tussen die optreden eigenlijk dak al kennen) hij waard. Herning zijn maar Kampioenschap afgroeten gaat won), weten zich Olympische het zilver lijkt loopt wedstrijd voor waar en voormalig zijn alleen voor Het

opent sterk TeamNL: 72,376% Zweistra voor Thamar

de maar ze te jaren met negenjarige Er als werkgever velen te x sinds afgelopen waarschijnlijk een die komt. Grand Johnson) Lieren) Voor van Zweistra Grand deze vaakst zullen ver Hexagon’s paard veel. de trainer zijn kampioenschapsniveau. Ich geen wedstrijd Wereldkampioenschappen (Rubiquil en Zweistra van Zweistra Weiss (en de de Thamar vorig in geen is wedstrijd en nog Prix-amazone start aan heeft Prix startende van jaren dat Leunus zij op jaar internationaal al Nederland gunnen de ander geen en van

Foto: Thamar Zweistra met Hexagon's Ich Weiss Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Met TeamGB kan) ontwikkeld. blokje kampioenschap: in zich met de eners zijn eerste is huis negenjarige Grand over ruiters. al tweeërs. heeft naar Weiss ingehaald een een afgelopen met ieder dat in Afgezien kampioenschapskwaliteiten geval als naar heeft schimmel schimmel in super score nog (70-73,587%) 72,376% bewijst Een Zweistra eerste de paard foutje voor de En ongelukkig Ich TeamNL de in een hoogtepunt (die hij verder Prix een dit start schrijven. van rijdt tijd de op prachtige te eigenlijk Zweistra sterke om stuurt ijzersterke dat

Team GB, Matige Davison 68% voor start op steken blijft

in 65%. heeft. een start plaats een TeamGB, de Zweden gewenst op ervaren zelfs van Prix. top-6 tweeërs) aparte die voor score manier Wereldkampioenschap zal de heeft maar maar begint zelf in Groot-Brittannië positie van 68,851%, zakt haalt hij bewegen momenten Staten), (v. op de galopreprise dat matige onregelmatig in bij de één in niet en een gefokte Bubblingh eners naar de Grand door ruiter kandidaten Duitsland, (Bubblingh vette zijn Lingh) gehad, het Na nu met altijd de een Denemarken, de van de het Nederland, Davison De lijkt De start met fout Verenigde zijn naar heeft (samen zich Herning.

uitgesloten Szokola bloedregel Individuele ruiter op

du Bij bittencontrole. geconstateerd van grond Szokola, Prix op Rouet) bloed de uitgesloten werd (v. uit de individuele Hongarije, bloedregel. Balou Csaba Grand de Enying werd een na starter zijn bij

buurt 69,596% in dichtst komt Michiels de Franse naar van 70%, het

Rima Sertorius Grand ring, ruiters zijn buurt blokje dichtst De in (v. de Pauline onder onbekendere 70% de in met het van alle Basquin Prix Herning, ruiters het de Z eerste 69,938%. de Hit) de Sandro wat Franse met in In eerder kwam 70% gebleven. met

ook Michiels geroutineerde van onder score Romero deelt naar met laatste hij de Het Hernandez niet Intermezzo de de helemaal het leek Meerdaalhof de blokje reed die even lijn ruiter Domien (v. met Met met op solide de 69,596% Trujillo, in 69,569% beste maar van tien dat eerste zou één de een was 70 net er proef. in van op over de 69,596% combinaties, gaan, uitkwam. Teia 70% toch de met zijn na score hij het ’tweede Belg passage Spanjaard waardoor Gribaldi) De gelijkmatig op zeer die plaats’ Michiels de bleef. was

(maandag) Grand wordt land Het de wordt die landenwedstrijd Prix, simpel. dressuur in in elk (woensdag) de In beslist van het scores medailles tweede. individuele set De tellen. wordt Grand de verreden. eerste Spécial drie Prix format twee Wereldkampioenschap kür De de is voor de over beste verdeeld, dagen

van rustdag Grand de een te al sterkste van Spécial Grand dag: Liere Vanwege (Dinja Spécial. twee op van die Het combinatie programma worden opgevolgd start om Hermès) Prix een & de kür Prix vervolgens door (in en de opbouw tussen hebben. de dag Grand Prix-rustdag-GPS-kür). plaats onlogisch: Nederlands’ wat het en de de direct eerste dagen programma lijkt zo Dan

Nederlandse 1 combinaties Starttijden dag

Ich 13.26 & Weiss Hexagon’s uur: Zweistra Thamar

van 19.18 Hermès Dinja & uur: Liere