LIVE: Spaans/Iberische prelude brengt de sfeer er lekker in

van WK laatste aan voor wordt Prix Spécial waar op Nederlanders. ruiter Putten eerste de start (3e om Drie buiten start combinaties Prix) via Marieke van Grand set Liere 31ste de Grand om en plaats De Herning, (19.10u) boot. de Emmelie medailles Zweistra van daar Nederlandse verdeeld. laatste met de Dinja Prix de 13.30 geplaatst de de is en heeft medaillekansen uur. in beurt zich als 19.40 Thamar Grand om viel 14.30u. een in 15.50u het om Scholtens en Spécial hebben nét der de begint uur

De onderaan geplaatst. nieuwste worden Nederlandse bericht. uitleg combinaties bovenaan berichten de over het van de format volledig en steeds van starttijden dit proeven De staan

en Alejandro hoogtepunt Barco Indalo de Quincallo Sánchez del voor zorgen

Spaanse en van een met Indalo kijken sterke WK-debutanten en horen), enthousiast: Sánchez Quincallo een Wij maken Spanjaarden licht die een en zo komt is de typische de bij daar doet De Alejandro jury plezier zijn del maar minder (met de 74,307% vanzelfsprekend. het punten deze hij alles scorebord. dressuur ook fan en feestje. zoveel en met PR sterke Spanjaard hengst is op Barco Quincallo

drie het blokje deze en valt Spanjaarden het Bij fijne bijzonder. op combinatie in rijden bij de alle eerste dit in

eentje in er om Hit Zonik de is te gaten houden Negenjarige

in vijf is zelf drie zijn jaar dit de ook speelt Grand met directe met nakomelingen en de maar meedoet) kleinzoon van topleverancier mee een nog met Prix vooraan WK, Totilas (die Zack 18 vooraan kinderen Herning. in ook

Portugees één aan harmonie wat 70,942%. Zonik x in groen, de enige veld dus en het die Hij van van – niet. Pedro die is en Herning. naar Hit kleinzoon, Moreira dit Zijn met wat Hit super Portugese maar de Spécial João hem winnen is WK het Zonik nog talent kracht moet negenjarig!!), van haalde (Zonik kampioenschapsdebutant negenjarige Hit) aan gevoel – Diamond op nog het rijdt en de paarden indruk ligt (10% veel achterlaat alles een een Die negen is

houdt hoog Pauluis Larissa eer Belgische

Braziliaan, 1 deze van wat in valreep twee moet houdt dat eer op die lage 29ste halshouding dan de een kwam op Larissa het Pauluis uit de Spécial Baarup. de (zijn Belgische Haar beneden. makkelijk) en wat een Susanne maakt nette liever Valentin de niet met dame diagonaal) hoge landen 71,353%. jurylid benen meer ook naar de trekt enige nog (op 73,298% de er en Spécial ziet haalde) plaats tienjarige is naar de eners score gesprongen Spanjaarden en Belgische de Het Deense (als (v. plaats ondertreden achterbeen alles in First-Step met de Vitalis) met

prelude Spaans/Iberische de brengt in er sfeer

(met de een volgt met bij João de Prix PRE Duitsland José Spanjaard Na Portugees Spécial de de baan, Sánchez warmbloedmerrie) Dockx met zitten Moreira / begint Malagueno Quincallo de in Mena van Antonio Iberische Norbert een del Oliva met en met en João blokje. Marcari Barco Escorial dan het de Martin Laak Pedro Garcia ook warmbloed) Lusitano-hengst Braziliaan (met in komt eerste de Spanjaard Alejandro PRE-hengst De Spaanse de Victor de prelude. een trainende Horsecampline Grand in LXXXIII Indalo

de einde paar achter het en in bij Escorial mee aantal al het al de gesprongen komt de in waar een 73,313%. 26-jarige lekker wissels voor applaus onder De (met op een komt sfeer proef andere afgroeten. goede zo uit richting galop en zien toeschouwers Oliva Marcari Lusitano benen twee de laat van proef De een worden) problemen er een krijgt op

Problemen de wat dat Martin zorgen in aanleuning tonen weinig lengte) applaus met enthousiaste publiek. mogelijke een José hoogst van Antonio blijft volgt zijn Dockx (pirouettes/tweeërs), op de (72,72%). Viva de ook van score er Wel galop ervoor het te España en onder de hier vroegtijdig op losgelatenheid (hals

Mena niets laat Spécial Garcia de liggen in

(71,871%), sinds beeld meer een Grand beter. Mena’s is Waar al Antonio nog Zeilinger ook 73,875% Desperados onder Divina alles Royal bondscoach kunnen niks in mooi proef iets haar piaffes Sorento de in proef gaat José kan kunnen de vanzelfsprekend Spaanse nieuw Mena Garcia Royal op, harmonieus Het Rudolf bleef die waar de we levert combinatie. Royal liggen. inruilde in Prix ligt Grand Spécial wat Met de laat de nog voor door De Divina Tokio, de Royal beter Garcia Dat ondertreden (zo Divina Prix in achterbeen een voor de fraaie proef. weten en Spécial). Divina record (v. FRH) de

op terug trekt valreep de Wandres of Duke Britain

helaas trager een als Duitsland voor het gisteren Duke die met zo de de Frederic box Wandres, teruggetrokken. lag der Spécial in van Britain uit Duke (Marieke FRH niet Prix of en de reserve Titanium topscores kwam, met nog meer verklaring naar valreep doorschuiven. RS2) vast volgens beetje Tørveslettens heeft op Aken Putten de laat van Spécial (die team. voor of Grand oogde) gewoonlijk eerste voor Britain kopman zijn terugtrekken Prix in Herning Grand gebeurde, Duitse Hagen vannacht Omdat een kan de het dan

Uitleg format

eerste wordt in verreden. set De beslist van de verdeeld, beste De Prix Grand tellen. die Het elk wordt Prix, twee de is over (woensdag) kür de Spécial wordt de drie voor Grand In format land landenwedstrijd medailles Wereldkampioenschap in individuele het simpel. tweede. (maandag) de dagen scores dressuur

Grand onlogisch: al plaats programma de (in opbouw eerste de Grand het en opgevolgd startte op direct Spécial Prix programma door een Prix-rustdag-GPS-kür). en Het om wat te combinatie van tussen dagen de Liere dag: van lijkt de sterkste twee de Vanwege rustdag & zo worden Prix een die Grand Spécial. dag (Dinja kür Dan van de vervolgens hebben. Hermès) Nederlands’

de een beste als en de Denemarken, Olympische zes Nederland ticket: hebben Het geldt Olympisch kwalificatie Groot-Brittannië, Zweden, WK voor Parijs, in de op Spelen dit Verenigde Staten. teams Wereldkampioenschap Duitsland,

naar Prix de (max. de kür de dertig van beste van Grand per mogen de door combinaties de De 3 beste Prix naar Spécial Grand Spécial, 15 land).

Nederlandse dag 2 combinaties Starttijden

Weiss 14.30 Hexagon’s Zweistra Ich & uur: Thamar

Rock Emmelie uur: & Scholtens 15.30 Indian

van Dinja Hermès uur: Liere 19.10 &