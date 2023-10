Loes Corsel nieuwe dressuurbondscoach pony’s en children

Loes Corsel wordt de nieuwe dressuurbondscoach voor de pony’s en children en wordt daarmee de opvolgster van Imke Schellekens-Bartels die eerder dit jaar aangaf te gaan stoppen. Monique Peutz blijft aan als bondscoach bij de junioren, young riders en U25.

Loes Corsel was zelf succesvol Grand Prix amazone en is al vele jaren een gepassioneerd en succesvol trainer en voltooide succesvol de coach 5 opleiding. Vanuit haar thuisbasis in Coevorden begeleidt Loes Corsel een groep jonge enthousiaste ruiters en heeft verschillende combinaties naar de jeugd EK’s begeleid. Corsel geeft haar leerlingen niet alleen les als ze te paard zitten. Ze probeert steeds het beste uit haar leerlingen te halen en heeft ook veel oog voor mentale begeleiding en ondersteuning op wedstrijden.

‘Werk heel graag met jonge mensen’

Loes Corsel kijkt uit naar haar nieuwe functie die officieel 1 januari 2024 start, maar ze zal uiteraard de komende maanden haar potentiële kader combinaties al extra in het oog houden en ook samen met Imke Schellekens zorgen voor een goede overdracht van alle taken.

“Ik werk heel graag met jonge mensen en probeer ze daarbij altijd te motiveren om het beste van zichzelf te laten zien. Doordat ik diverse leerlingen coach en begeleid bij de Children en pony’s loop ik al een tijd in dat circuit mee en weet goed wat er gevraagd wordt. De dressuursport is heel individueel, als je dit dan samen met een heel team voor je land mag gaan doen, vind ik dat extra mooi.”

Peutz blijft aan

De Nederlandse junioren en de young riders kwamen dit jaar voor het eerst in 28 jaar zonder eremetaal thuis van de Europese Kampioenschappen, maar dat was voor de KNHS geen reden om te kijken naar een andere bondscoach bij de junioren, young riders en U25 (die overigens wel medailles wonnen).

“Monique Peutz blijft de verantwoordelijke bondscoach voor de junioren, young riders en U25”, aldus de KNHS

Bron: KNHS/Horses.nl