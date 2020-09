Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond maakt comeback in Balve

Vanmorgen maakte de 9-jarige Hannoveraner Lordswood Dancing Diamond (v. Dancier) zijn comeback in de ring, nadat de ruin lange tijd niet op het wedstrijdtoneel was verschenen. Dorothee Schneider reed Lordswood Dancing Diamond naar de vierde plaats in de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal in Balve. De proef van Schneider werd beoordeeld met een score van 71,829%.

In 2016 werd de zwarte ruin kampioen bij het Bundeschampionat voor 5-jarige dressuurpaarden. Een jaar later werd hij in Ermelo uitgeroepen tot wereldkampioen van de 6-jarigen. Op beide kampioenschappen stelde de Duitse amazone Anne-Kathrin Pohlmeier hem voor.

Verdwenen van wedstrijdtoneel

Na het WK werd de ruin verkocht aan de familie Rehnig. Tamara Rehnig bracht het paard uit op een wedstrijd op M*-niveau. Daarna verscheen de Hannoveraner niet meer op het wedstrijdtoneel.

Ruiterwissel

Schneider legt aan St-Georg uit waarom zij Lordswood Dancing Diamond in Balve aan de start brengt. ”Tamara traint sinds een jaar bij mij. Ze is momenteel druk bezig met haar rechtenstudie, waardoor ze aan mij vroeg of ik hem kon rijden in Balve.”

Bijzonder paard

Schneider is enthousiast over Lordswood Dancing Diamond. ”Dit is een heel bijzonder paard met drie uitzonderlijke gangen. We ontdekten hem bij het WK als 5- en 6-jarige. Ik vind het gaaf dat dit paard nu bij mij op stal staat.”

Bron: Horses.nl/St-Georg