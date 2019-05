Lotte Krijnsen: ‘Van te voren wist ik al dat het bijzonder zou worden’

Op het internationale paradressuur-concours in Waregem won Lotte Krijnsen afgelopen weekend de kür op muziek in Grade IV. In de landenproef en de individuele proef ging de winst naar de Belgische favoriete Manon Claeys, maar in de kür nam Krijnsen revanche met de Rotspon-dochter Rosenstolz. "Manon had al twee dagen gewonnen, dus ik wist dat het in de kür spannend zou worden", vertelt de amazone.

“Van te voren wist ik dat dit een bijzondere wedstrijd zou worden”, steekt Lotte Krijnsen enthousiast van wal. “Er waren 95 combinaties uit 22 landen naar België gereisd en daarmee was dit de grootste internationale para-wedstrijd ooit. Voor veel landen telde deze wedstrijd als kwalificatie voor de Paralympische Spelen van volgend jaar.”

Iets gespannen

Krijnsen deed in de landenproef direct al goede zaken. “De eerste dag liep Rosenstolz heel fijn en had ik veel controle. De tweede dag stond er best wel een flinke wind en moesten we noodgedwongen binnen losrijden, maar toen ik buiten kwam voor mijn proef raakte Rosenstolz wat gespannen en kwam ik net onder de 70% uit”, vertelt ze.

Toch gewonnen

In de kür van Krijsen direct een goed gevoel. “Manon had al twee dagen gewonnen, dus ik wist dat het spannend zou worden. Manon heeft het EK en het WK gereden en ook al heb ik zelf ook het EK gereden, je bent je er dan toch van bewust dat het geen makkelijke concurrente is. Gelukkig pakte alles goed uit en lukt het me toch om te winnen.”

Verder getraind

Na juni vorig jaar hield Krijnsen de ruin thuis en werkte samen met instructrice Adelinde Cornelissen aan de gehoorzaamheid. “Ik heb hem doorgetraind richting de Lichte Tour. De lijnen in de para-proeven zijn vrij simpel en lang en ik wilde hem graag sterker maken en nog gecontroleerder krijgen. Dat heeft goed uitgepakt.

Vizier op EK

Krijnsen mikt dit jaar op een plaats in het Nederlands team voor het EK. “De concurrentie in Nederland is sterk, dus het wordt geen appeltje eitje. Voor het NK, dat geldt als observatiemoment, heb ik nog een maand om de puntjes op de i te zetten. Het kan ik de proef nog constanter en nog gecontroleerder. Het is nu natuurlijk al mooi dat ik zulke punten rijd, maar ik weet dat er nog veel rek in zit.”

Bron: Horses.nl