Lotte Krijnsens Zarienta als leerpaard naar Taiwan

Paradressuur-amazone Lotte Krijnsen heeft haar Zarienta (v. Sir Sinclair) verkocht. De merrie, waarmee Krijnsen niet alleen successen behaalde in de paradressuur, maar waarmee ze ook al een tijdje succesvol is in de Lichte Tour, gaat als leerpaard naar Taiwan.

“Het vergde te veel van mij om mijn baan, het Para-kader en de wedstrijden en twee paarden op Lichte Tour niveau te trainen te combineren”, vertelt Lotte Krijnsen. “Het was met pijn in mijn hart, maar toen heb ik toch besloten om Zarienta te verkopen.”

Parakader en Lichte Tour

Krijnsen is momenteel in het Para-kader opgenomen met Rosenstolz (v. Rotspon), maar heeft met Zarienta ook een tijd deel uit gemaakt van het kader. Met beide paarden is de amazone daarnaast inmiddels ook al een tijdje actief in de Prix St. Georges en Intermédiaire I, maar voor het kader wil ze zich nu vooral richten op Rosenstolz.

Mooie leeftijd

“Zaartje is nu vijftien en ik dacht ‘als ik haar wil verkopen, dan is dit nog een mooie leeftijd'”, vertelt Krijnsen, die haar paard vandaag op haar nieuwe adres heeft afgeleverd. “Ik heb toen tegen Femke (Beljon, red) gezegd dat ze te koop was en zij kwam al heel snel met deze klant.”

Enthousiast

“De vrouw die hem gekocht heeft was erg enthousiast en ze kon er dan ook zo op weg rijden”, vertelt Krijnsen verder. “Zij hebben net een nieuwe stal gebouwd in Taiwan en ze zocht een fijn leerpaard en dat heeft ze zeker aan Zaartje. Zij is fijn te rijden, heeft nog nooit wat gemankeerd en was natuurlijk ook al drie keer in Qatar, dus vliegen is met haar ook geen probleem. ”

Maandje in Nederland

Zarienta blijft nu nog een maandje in Nederland. Janneke Punte helpt de Taiwanese de eerste weken een beetje op weg met de merrie en daarna vliegt ze naar Taiwan.

Bron: Horses.nl

Het was geen gemakkelijke beslissing voor de Enschedese amazone, maar ze wenst de nieuwe eigenaren heel veel geluk en plezier toe.