Lotte van den Herik derde in U25-kür

Lotte van den Herik pakte vanmiddag de derde plaats in de kür op muziek voor U25-ruiters in Meerle. Ze zette deze prestatie neer met de 18-jarige KWPN'er Winner (v. San Remo). Met de zwarte ruin reed ze naar een score van 72,340%. Freddy Leyman en Leif Tornblad hadden de derde plaats over voor haar proef. Van Leyman kreeg ze de hoogste score van 74,625%.