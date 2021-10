Lotte van den Herik wint CDI3* U25-kür Exloo met Winner

Lotte van den Herik won in september haar eerste internationale U-25 Grand Prix-proeven (op CDI Grote Brogel). Op CDI Exloo moest ze in de Intermédiaire II en de U25 Grand Prix genoegen nemen met de tweede plaats, maar op de slotdag scoorde ze toch nog weer een Oranje rozet. Haar 18-jarige Winner (v. Gribaldi) liep naar 71,658% en deed zijn naam eer aan in de U25-kür.