Louisdor-Preis 2022 met nieuwe GP-proef

In overleg met de Liselott en Klaus Rheinberger Foundation heeft het Dressuurcomité van het Duitse Olympiade Comité (DOKR) de agenda voor de Louisdor-Preis 2022 bepaald. De Grand Prix-serie voor acht- tot tienjarige dressuurpaarden leidt via vijf kwalificatiewedstrijden naar de finale in Frankfurt. Zowel in de eindkwalificaties als in de inloopproef voor de finales wordt dit komende seizoen de 'Louisdor-Grand Prix gevraagd', een variant op de korte Grand Prix..

Tot nu toe werden in de kwalificatiewedstrijden voor de Louisdor-Preis de Intermédiaire II en de korte Grand Prix gereden en in de finale diende de korte Grand Prix als inloopproef en de gewone Grand Prix als finaleproef, maar in 2022 wordt dat anders. In plaats van de korte Grand Prix wordt er een speciale proef gevraagd, de zogenaamde “Louisdor Grand Prix”. Zo hoef je geen twaalf tot vijftien passen piaffe meer te tonen, maar acht tot tien passen. Ook de galoptour is wat aangepast. Volgens Monica Theodorescu waren de ruiters en de juryleden het erover eens dat de overgang van de Inter II naar de korte Grand Prix te groot was.

Indoor

Een andere aanpassing in de kwalificatieserie is dat de voorlaatste wedstrijd in Gut Ising binnen wordt verreden. Zo kunnen de paarden vast wennen aan de sfeer in een hal voordat de finale in Frankfurt op het programma staat.

In elk van de vijf kwalificatiewedstrijden verdienen de twee best geplaatste paarden een ticket voor de finale in Frankfurt.

Kwalificatiewedstrijden Louisdor-Preis 2022:

20 t/m 24 april Hagen aTW

3 t/m 6 juni, Wiesbaden

14 t/m 17 juli Kronberg, Schafhof

28 tot 31 juli Donzdorf, Gestüt Birkhof

1 t/m 4 september Gut Ising (indoor)

Finale van 15 t/m 18 december in Frankfurt

Bron: Pferd-aktuell