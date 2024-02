Louisdor Preis-finalist Facilone FRH naar Helen Langehanenberg

Helen Langehanenberg heeft sinds kort de twaalfjarige Facilone FRH (Fürstenball x De Niro) onder het zadel. Facilone nam twee jaar achtereenvolgens deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en werd in 2021 achtste in de finale van de Louisdor Preis. Met Facilone erbij heeft Langehanenberg momenteel vijf paarden op Grand Prix-niveau.

Facilone begon zijn carrière onder het zadel van Bianca Nowag en werd daarna door Stephanie Dearing overgenomen. De Oostenrijkse Grand Prix-amazone reed de ruin in 2018 en 2019 op het WK Jonge Dressuurpaarden. Vervolgens nam Hermes de teugels van Facilone over. In 2021 reed Hermes de Hannoveraan in zijn eerste Intermédiaire II en het jaar daarop wonnen ze de Louisdor Preis-kwalificatie in Wiesbaden. In de finale in december eindigden ze achtste.

Naar Langehanenberg

Vorig jaar vond de familie Ahorner, eigenaar van Facilone, een nieuwe ruiter in de in Duitsland gevestigde Israëlische Eyal Zlatin, maar de combinatie verscheen niet op concours. Inmiddels staat de ruin bij Langehanenberg op stal. Zij heeft met Facilone naast Zoom, Daniela, Schöne Scarlett FRH en Straight Horse Ascenzione momenteel haar vijfde paard op Grand Prix-niveau.

