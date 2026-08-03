Louisdor Preis-winnaar Blue Hors Veneziano opnieuw verkocht

De 16-jarige Oldenburgse hengst Blue Hors Veneziano heeft opnieuw een nieuwe eigenaar en amazone gekregen. De voormalige winnaar van de Louisdor Prize-finale wordt voortaan gereden door de 21-jarige Duitse amateuramazone Joan Fabienne Weske-Haas, die inmiddels haar wedstrijddebuut met de Vivaldi-zoon heeft gemaakt.
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Ruiterwissels
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Nieuwe eigenaar
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Bron: Horses.nl/ Equipages.de
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