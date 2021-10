Louisdor Prize: Oldenburgse etappe voortijdig beëindigd door slechte bodem

Door de slechte bodemgesteldheid bij de Agravis Cup in Oldenburg viel de beslissing voor de laatste etappe van de Louisdor Prijs voortijdig. In overleg met keurmeester Dr. Evi Eisenhardt, bestuurslid van de Liselott Schindling Foundation, werd besloten de toelatingsproef als een laatste kwalificatie te beschouwen. De twee Oldenburgse paarden Sisters Act MT (v. Sandro Hit x Royal Diamond)en Mist of Titanium (v. Millenium x Diamonit I) hebben zich daarmee geplaatst voor de seriefinale in Frankfurt.

“De bodemgesteldheid in Oldenburg voldoet niet aan onze eisen. Onder deze omstandigheden kan geen eerlijke beoordeling plaatsvinden. De resultaten van de instaptoets tellen dus mee voor de eindkwalificatie. We laten het aan de ruiters over of ze de tweede proef van vandaag opnieuw willen rijden of niet”, licht Klaus Roeser, voorzitter van de DOKR-dressuurcommissie, deze beslissing toe.

Voortzetten programma

Het programma van de AGRAVIS Cup in de EWE Arena in Oldenburg is vrijdag opgeschort om aan de rijbaan te kunnen werken. Dat betekent niet dat het internationale hippische evenement wordt afgelast. Op vrijdag om 18.00 uur wordt beslist over het al dan niet voortzetten van het programma. De organisatoren staan ​​in nauw contact en stemmen hun beslissing af met de deelnemers.

Bron: Dressursport Deutschland / Spring-reiter.de