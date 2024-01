Lövsta Future Challenge komt met vernieuwd format naar het Global Dressage Festival in Wellington

De Lövsta Future Challenge, een inmiddels internationale competitie voor Grand Prix U25-ruiters, komt dit jaar terug naar het Global Dressage festival in Wellington met een vernieuwd format. Het doel? de aantrekkingskracht van het evenement vergroten. "Wat begon als een nationale dressuurtour voor U25-ruiters en jonge Grand Prix-paarden, is nu uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende inspanningen om jonge talenten te ondersteunen. Onze tours verspreiden zich over de hele wereld en dit is nu ons vijfde jaar in de Verenigde Staten'', vertelt Antonia Ax:son Johnson, mede-oprichtster van de Lövsta Future Challenge.

De tour organiseert vijf dressuur kwalificatiewedstrijden in Wellington. Per competitie verdienen steeds de twee best geplaatste combinaties een startplek in de finale van 27-31 maart en daarmee een kans om een deel van de 15,000 dollar aan prijzengeld te verdienen.

Vijf competities

Het schema:

Week 3 : 24-28 januari

Week 5 : 7-11 februari

Week 7 : 21-25 februari

Week 8 : 28 februari – 3 maart

Week 10 : 13-17 maart

Week 12 : 27-31 maart (Finale)

Vernieuwingen

De leeftijdsvereisten voor de deelnemende paarden zijn met een jaar verlengd. Paarden met een leeftijd van 8-11 jaar kunnen nu deelnemen.

Er zijn geen inschrijfgelden meer van toepassing.

Niet alleen de winnaar van elke competitie, maar vanaf nu dus ook de nummer twee, mag deelnemen aan de finale.

Bron: Horses.nl/ Dressage-news/ Wellington International