Lucie Louws maakt Wereldbekerdebuut

Lucie Louws en haar tienjarige Evito (Sir Oldenburg x Jackson) zijn goed op weg in de internationale Grand Prix. Op de Nations Cup-wedstrijd in Hickstead van afgelopen juli debuteerde de combinatie in het Nederlandse team en nu staat een volgend debuut op de planning: het duo heeft een startplek toegewezen gekregen voor de Wereldbekerwedstrijd volgende maand in Stuttgart.

In Hickstead zette Lucie Louws met Evito het beste Nederlandse Grand Prix-resultaat van 72,000% neer, tevens hun hoogste score tot nu toe. Afgelopen weekend in Le Mans behaalde de combinatie, die deel uitmaakt van het B-kader, in de kür een nieuw persoonlijk record van 74,950%.

Meerdere combinaties hebben zich aangemeld voor de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart maar op dit moment staat naast Louws één andere Nederlandse combinatie op definitief. Dat is Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson).

