Luistertip: Volker Wulff over het uitstel van Duitse derby

Volker Wulff sprak met Nicole Klement over de uitstel van de 100ste editiei van de Duitse dressuur- en springderby. Welke mogelijkheden heb je als organisator? Hoe ga je om met zo'n situatie?

Eind maart werkte de organisator van de Duitse spring- en dressuurderby Volker Wulff nog aan plan B, C en D. Inmiddels is besloten een nieuwe datum te vinden voor deze traditionele derby.

Consequenties

In deze podcast bespreekt Wulff onder andere wat het verzetten van dit evenement betekent voor hun andere wedstrijden later in het jaar. Je krijgt eerlijke en persoonlijke antwoorden op deze vragen in deze aflevering “Two More, A Little Foot”.

Online wedstrijden

Daarnaast werpt Wulff een blik op de toekomst en het nieuwe grote project, de online wedstrijden onder de naam Equi-League. Hoe de wedstrijden precies moeten verlopen en hoe om te gaan met verschillende omstandigheden en om “vals spelen” te voorkomen. De podcast is te beluisteren op SoundCloud, Spotify en ApplePodcast.

Bron: Horses.nl/Springreiter.de