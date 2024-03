Luuk Mourits tweede in Prix St. Georges, Kohmann en Five Star winnen

De in de Verenigde Staten woonachtige Nederlander Luuk Mourits is met Harmony's Sarotti OLD (Sarkozy x De Niro) tweede geworden in de Prix St. Georges op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington. Mourits stuurde de veertienjarige Oldenburger naar 69,608%. Kevin Kohmann reed de KWPN-goedgekeurde hengst Five Star (Amazing Star x Jazz) met 70,098% naar de overwinning.

Harmony’s Sarotti OLD begon zijn internationale carrière onder het zadel van Juan Carlos Diaz Amor. De Spaanse ruiter reed hem in een aantal jonge paarden-wedstrijden. In 2016 nam Marta Peña Montaner de teugels over. Zij bracht Sarotti uit in een aantal FEI-proeven voor zes- en zevenjarigen en in 2018 volgde de overstap naar de Lichte Tour. Sinds 2020 wordt Sarotti gereden door Luuk Mourits. De combinatie scoorde al meerdere keren over de 70%, maar in de Prix St. Georges van vandaag bleef de score daar net onder. Mourits reed een foutloze proef, waarin de series om de drie en de vier de hoogtepunten vormden.

Five Star

De KWPN-hengst Five Star werd door Kohmann van april 2022 tot februari 2023 op nationaal Grand Prix-niveau uitgebracht, maar internationaal brengt Kohmann de hengst nog in de Lichte Tour uit. Five Star kreeg achten voor de uitgestrekte stap, de halve pirouette naar rechts en de uitgestrekte galop, maar vieren voor de serie om de drie stond een hogere score in de weg.

Bron: Horses.nl