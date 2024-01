Luuk Mourits wint Prix St. Georges in Wellington, Deparon U.S. vijfde

De in Amerika woonachtige Nederlandse dressuurruiter Luuk Mourits heeft op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington de CDI1* Prix St. Georges gewonnen. Met Harmony's Sarotti OLD (Sarkozy x De Niro) scoorde hij 69,118%. Deparon U.S. (Deveraux x Londonderry), die in Nederland door Daniëlle Heijkoop op Lichte Tour-niveau werd uitgebracht, liep in zijn internationale debuut met de Amerikaans-Nederlandse Eliane Cordia van Reesema naar de vijfde plaats.