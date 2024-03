Lyle debuteert met Lars van de Hoenderheide in Wellington

Adrienne Lyle zal komend weekend voor het eerst Lars van de Hoenderheide gaan uitbrengen in drie nationale Grand Prix-rubrieken op het Global Dressage Festival in Wellington. De Negro-zoon is één van de twee nieuwe paarden van de Olympische amazone, die door Heidi Humphries uit de Verenigde Staten is aangekocht met het oog op de Olympische Spelen van Parijs.

De dertienjarige BWP’er Lars van de Hoenderheide scoorde onder Charlotte Fry in 2023 meermaals over de 75% in de Grand Prix en schreven diverse overwinningen op hun naam. Begin van dit jaar werd de ruin verkocht aan Heidi Humphries en maakte hij zijn intrede in de stallen van Adrienne Lyle.

Bron: Horses.nl/ Dressage-news