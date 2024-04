Lyle en Helix pakken ook de zege in Grand Prix Special

Vrijdag was Adrienne Lyle met de twaalfjarige KWPN'er Helix (v. Apache) al de beste in de CDI4* Grand Prix in Myakka City. Gisteren won ze ook met overmacht de viersterren Grand Prix Special. Door alle juryleden werd het kersverse duo unaniem bovenaan geplaatst. Met een percentage van 73,979% verwezen ze Ashley Holzer wederom naar plaats twee.

Ook Holzer ging weer over de 70%-grens heen in het zadel van de elfjarige KWPN’er Hansel (v. Blue Hors Don Olymbrio). Met 70,766% op het scorebord bleven ze de nummer drie net voor. Jill Irving reed de Dancier-zoon Delacroix 11 naar een percentage van 70,681%.

KWPN’er Infinity

In de CDI3* kür op muziek ging de KWPN’er Infinity, met in het zadel amazone Karen Lipp, er met de winst vandoor. In hun driesterren debuut noteerde zij een score van 72,890%.

Uitslag GPS

Uitslag Kür op muziek

Bron: Horses.nl