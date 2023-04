Lyndal Oatley wint Grand Prix Hagen

Het internationale concours Horses & Dreams in Hagen is vandaag begonnen met de driesterren Grand Prix. Met de door Veronique Roerink gefokte Elvive (Tuschinski x Don Schufro) reed Lyndal Oatley naar een unanieme overwinning. Met de score van 73,304% stond het duo ruim 2,5 procent los van de concurrentie.

Daarmee was het een geslaagde rentree voor Lyndal Oatley en Elvive die vorig jaar mei hun laatste internationale wedstrijd reden. De meeste concurrentie kwam van Anabel Balkenhol. Haar proef met High Five FRH (v. Hohenstein), die vandaag zijn derde internationale Grand Prix liep, werd beloond met 70,696% en de tweede plaats.

Strobel en Stremler

Alleen de nummers één en twee kwamen boven de 70% uit. De als derde geëindigde Laura Strobel kreeg met de Westfaalse hengst Valparaiso (v. Vitalis) 69,587% van de juryleden. Beata Stremler en FairPlay (v. Feedback) werden bij internationale GP-debuut vierde met 69,304%. De top vijf werd compleet gemaakt door Anna Zibrandtsen en Quel Filou (v. Quaterback) met 68,718%.

Ribbels

De enige Nederlandse combinatie in deze rubriek was Judith Ribbels met Fun Fun EB (v. Sorento). De merrie leek niet op haar gemak in de ring en kwam bij de eerste piaffe in de problemen waarna dure fouten volgden. Ribbels probeerde Fun Fun knap door de proef te loodsen maar nadat ook in de serie om de twee dure fouten slopen, zat een hoge score er niet meer in.

Uitslag

Bron: Horses.nl