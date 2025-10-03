Lyngbjergs St. Paris naar Nanna Skodborg Merrald

Blue Hors heeft de achtjarige Deens gefokte Lyngbjergs St. Paris (v. Blue Hors St. Schufro) in zijn stallen verwelkomd. De stalamazone van Blue Hors Nanna Skodborg Merrald gaat de merrie rijden. Lyngbjergs St. Paris werd als vijfjarigen met 91,200% Wereldkampioen op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Ook als zesjarige en zevenjarige schopte de merrie het tot de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Als zesjarigen werd ze vierde in de finale en als zevenjarige werd ze zevende in de finale. Op alle WK's bracht Victoria Vallentin haar uit.
Blue Hors schrijft op Facebook: ”Deze uitzonderlijke achtjarige merrie heeft een stamboom uit eigen fokkerij: ze is een Blue Hors St. Schufro-merrie uit een dochter van Blue Hors Rockefeller. Als zevenjarige won ze het Deens kampioenschap voor jonge paarden. Nu neemt Nanna de teugels van deze waardevolle merrie over met als doel haar te ontwikkelen tot paard voor de topsport.”
Bron: Horses.nl/Facebook