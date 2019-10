Lynne Maas tweede in Grand Prix Spécial met 70,085%

Het zat dicht bij elkaar in de top van de Grand Prix Spécial op CDI Exloo. 70,362% voor de Zweedse winnares Michelle Hagman-Hassink met Chagall H (v. Chirloin) en net daarachter Lynne Maas met Eastpoint (v. Westpoint) met 70,085%. Eastpoint loopt de laatste tijd steeds vaker boven de 70% en gisteren tikte hij die grens ook bijna aan in de Grand Prix (69,652%).

Verder was het zelfs in Exloo te merken dat Japan volgend jaar wil uitblinken in alle Olympische sporten. Twee Japanners reden zich de top-5 in en kwamen al richting de 70%. Kazuki Sado met Helgstrand-paard Ludwig der Sonnenkonig werd derde (68,681%) en Hiroyuki Kitahara met Huracan (v. Hotline) 67,298% vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl