Mac Toto USB verslaat subtoptoppers Luqiedo en Las Vegas op CDI Exloo

Twee van de op subtopwedstrijden hoogst scorende Lichte Tour-paarden van dit seizoen, de KWPN-hengst Las Vegas (v. Ferdeaux) en de ruin Luqiedo (v. Aqiedo), liepen vandaag internationaal op CDI Exloo. Daar werden ze ingehaald door Mac Toto USB (v. Toto jr) met Daniële Heijkoop, die 70,245% scoorde in de Prix St. Georges. Luqiedo en Las Vegas kregen scores in de 69%.

Bij Luqiedo en Adelinde Cornelissen liepen de scores van de drie juryleden nogal uiteen: de Britse Sandy Philips gaf 65,882% en de Franse Mariette Almasy tien procent meer met 75,735%. Met de 67,059% van de Deen Kurt Christensen werd het onder de streep 69,559%, goed voor de tweede plaats.

Adelinde Cornelissen met Luqiedo Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Las Vegas, die onder Diederik van Silfhout debuteerde met 76,691% in de (nationale) Lichte Tour en op zijn laatste wedstrijd bijna aan 78% kwam, kwam bij zijn tweede internationale wedstrijd op 69,265% uit. Bij zijn internationale debuut op The Dutch Masters was er 65,607% in de Prix St. Georges en 74,135% in de Intermédiare I-kür.

Diederik van Silfhout met Las Vegas Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Mac Toto USB

Mac Toto USB ging beide subtoptoppers voorbij met Daniëlle Heijkoop. Hij scoorde als enige boven de 70%.

Uitslag

Bron: Horses.nl