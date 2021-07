Maddy Dijkshoorn inspireert Marlies van Baalen met zege

Ponyamazone Maddy Dijkshoorn gaf vandaag in Deauville haar trainster Marlies van Baalen het goede voorbeeld. Terwijl Van Baalen zich in Tokio voorbereidt op de Olympische Spelen, behaalde Dijkshoorn vandaag de overwinning bij de Pony’s in Deauville. Maddy Dijkshoorn kwam bij de juryleden unaniem en met een behoorlijk puntenverschil bovenaan met de 14-jarige Boogie L’aube (v. Don't Worry).