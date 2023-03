Maddy Dijkshoorn ook tweede in individuele proef CDI Lier

Nadat Maddy Dijkshoorn dinsdag in de landenproef van CDI Lier tweede werd, heeft de amazone die prestatie vandaag herhaald. In individuele proef reed ze haar pony Boogie de L'Aube (v. Don't Worry) naar 72,793%.

Sisi Gijssen zorgde met New Star (v. Speyksbosch Nelson) voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Na de vierde plek in de landenproef klom het duo vandaag met een score van 72,207% op naar de derde plek.

Weer Liezel Everars

Net als in de landenproef ging de overwinning naar Liezel Everars. In de individuele proef noteerde de Belgische amazone met FS Capelli de Niro (v. FS Champion de Luxe) met afstand de hoogte score van 75,045%.

Uitslag

Bron: Horses.nl