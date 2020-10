Madeleine Witte en Finnländerin naar 68,211% bij internationaal debuut

Na een succesvolle periode in de Lichte Tour bracht Madeleine Witte-Vrees Finnländerin (Fidertanz x Donnerhall) op nationale Subtopwedstrijden een paar keer uit in de Grand Prix. Vandaag maakte het duo op CDI Oldenburg hun internationale debuut. Dat was goed voor 68,211% in de Intermédiaire II.