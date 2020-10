Madeleine Witte-Vrees met Finnländerin naar 69,093% in Kurz-Grand Prix

Afgelopen donderdag maakte Madeleine Witte-Vrees haar internationale debuut met Finnländerin (v. Fidertanz) in de Inter-II op CDI Oldenburg. Vandaag startte Witte-Vrees de 10-jarige merrie in de Kurz-Grand Prix en dat leverde 69,093% en een vierde plaats op. In deze proef werden ook de laatste finaleplaatsen voor de prestigieuze Louisdor-Preis verdeeld.

De Kurz-Grand Prix, die alleen in Duitsland bestaat en ook wel bekend staat als een jonge paarden-Grand Prix, is een verkorte en iets versimpelde versie van de Grand Prix, vergelijkbaar met de U-25 Grand Prix. Alle Grand Prix-onderdelen worden gevraagd, maar minder vaak en lang dan in de echte Grand Prix.

Top drie

De overwinning ging naar Daniel Bachmann Andersen. De Deense ruiter reed Marshall-Bell (v. Don Romantic) naar 74,767%. De tweede plaats is voor Katharina Emmer met Signorina 10 (v. Sandro Hit). Dit duo kwam op 71,512%. Lena Waldmann eindigde op de derde plek. Met de goedgekeurde hengst Grey Flanell (v. Gribaldi) scoorde zij 70,186%.

Laatste tickets voor finale Louisdor-Preis

In deze jongepaardengrandprix werden ook de laatste finaletickets voor de prestigieuze Louisdor-Preis verdeeld. Die gingen naar Daniel Bachmann-Andersen en Lena Waldmann. Deze wedstrijdserie voor 8- en 9-jarige dressuurpaarden is bedoeld om de overgang naar het hoogste niveau voor relatief jonge dressuurpaarden wat soepeler te maken. De serie wordt gesponsord door de stichting van Liselott en Klaus Rheinberger en eerdere winnaars waren onder meer Emilio van Isabell Werth, Sammy Davis Jr van Dorothee Schneider en TSF Dalera van Jessica von Bredow – Werndl. De finale wordt – als het allemaal kan – in december in Frankfurt verreden.

Overzicht finalisten Louisdor-Preis

Denoix PCH en Beryll allebei met Hubertus Schmidt

Gino met Holga Finken

Greek Air met Emma Kanerva

First Romance met Dorothee Schneider

Signorina met Katharina Hemmer

Bonheur de La Vie en Hanami OLD, allebei met Sandra Nuxoll

Rockson met Uwe Schwanz

Django met Sabine Rüben

Marshall-Bell met Daniel Bachmann-Andersen

Grey Flanell met Lena Waldmann

Bron: Horses.nl / Pferd Aktuell