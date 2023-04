Madeleine Witte wint internationaal debuut met Elton

Na een succesreeks in de Nederlandse Subtop debuteerde Madeleine Witte met de negenjarige hengst Elton (Escolar x De Kooning) vandaag op CDI Tolbert in de internationale Lichte Tour. Hun Prix St. Georges-proef werd beloond met de winnende score 70,353% en tevens de enige score boven de 70% procent.

Witte en Elton, die in december vorig jaar hun wedstrijddebuut maakten, kregen vandaag een hele rits zevens, 7,5-en en meerdere achten. Smetje in de proef was het galopappyuement naar rechts met wissel bij de M, dat was de enige onvoldoende in de verder fraaie proef.

Debuut Lopez met Everdale-zoon

Severo Jurado López mocht de tweede prijs ophalen. Met Everdale-zoon Jacobus B (mv. Pacific), die de Spaanse ruiter rijdt voor zijn voormalige werkgever Van Olst, noteerde hij bij het internationale debuut 69,441%.

Schreuder scoort PR

Muis Schreuder sloot aan op de derde plaats. Met Jakarta-Utopia RS2 (v. Lord Leatherdale x San Remo) maakte de amazone vorige maand in Aken het CDI-debuut en vandaag was er een dik nieuw persoonlijk record van 69,412%.

Ook Arkema in top 5

Margot Arkema zorgde voor nog meer Nederlands succes in de top van het klassement. Haar proef met Gavaristo (v. Tango) was goed voor 68,824% en de vierde plaats.

Intermédiaire B

In de Intermédiaire B zorgden Elisabeth Geluk en Anouk Noordman voor Nederlands succes. Geluk reed Hamilton (v. Apache) met 68,270% naar de derde plaats. Noordman en Dante’s Glory (v. Don Juan de Hus) werden vijfde met 67,027%.

Uitslag Prix St. Georges

Uitslag Intermédiaire B

Bron: Horses.nl