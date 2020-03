Meerdere internationale evenementen afgelast door coronavirus, Las Vegas onzeker

Het blijft afgelastingen regenen door de uitbraak van het coronavirus. Om verdere verspreiding te voorkomen zijn de internationale wedstrijden in Madrid, dat eind maart zou plaatsvinden, en Mannheim, dat notabene pas over zeven (!) weken plaatsvindt van 1 tot 5 mei, afgelast. Bij de MET Tour in het Spaanse Oliva worden geen toeschouwers toegelaten en de Wereldbekerfinale in Las Vegas staat op losse schroeven.

Hoewel de organisatie van de Wereldbekerfinale in Las Vegas heeft aangegeven dat het evenement voorlopig nog gewoon door lijkt te gaan, staat het wel op losse schroeven. Vorige week werd een inwoner uit Nevada gediagnostiseerd met corona. Deze patiënt is in quarantaine gegaan en er is slechts een laag risico in Las Vegas. De organisatie houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

Mannheim

Twee uur nadat Peter Hofmann – voorzitter van het concours in Mannheim – bekend maakte dat de doorgang van het evenement in het gedrang kwam door de annulering van de Maimarkt-Messe, ging de kogel definitief door de kerk. Mannheim zou dit jaar voor het eerst een vier sterren-concours zijn. “De annulering treft ons recht in het hart”, aldus Hofmann.

Bron: Dressage News/Eurodressage/Reiterjournal