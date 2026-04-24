Majestic Taonga tweede in inlooproef Louisdor Preis Hagen

Petra Trommelen
Lisa Wernitznig met Majestic Taonga. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de inloopproef voor de Louisdor Prijs in Hagen voerde Frederic Wandres de boventoon. De Duitse ruiter stond tweemaal op het podium: met de achtjarige Hannoveraanse ruin Veuve Clicquot (v. Vitalis) was er de overwinning, met Imo Pectore (v. Asgard’s Ibiza) volgde een derde plaats. Tussen beide paarden in eindigde Majestic Taonga (Toto Jr.), gereden door Lisa Wernitznig uit de stal van Isabell Werth, op de tweede plaats.

