Malin Wahlkamp-Nilsson wint GP Sint-Truiden, Sylvia van den Broek vierde

Patrik Kittels stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson won vandaag in Sint-Truiden de 3* Grand Prix in Sint-Truiden met Sam 1108 (v. Sezuan). De in 2015 op de Oldenburger keuring geprimeerde hengst, die inmiddels is gecastreerd, maakte zijn internationale debuut in Sint-Truiden.

De Zweedse amazone liet een score van 70.348% op het scorebord verschijnen en was daarmee de enige die over de 70% ging. De tweede plaats was voor de Duitse Kristin Biermann met Queensland (v. Quaterback). Het duo scoorde 69.196%, waarmee ze ruim een procent voorbleven op landgenote Carina Scholz met Quinto (v. Quaterback). H

Sylvia van den Broek

Sylvia van den Broek deed als enige Nederlandse mee in deze rubriek en bemachtigde de vierde plaats. Met haar 17-jarige Champion Of Love (v. Tuschinski) scoorde ze 67.609%.

Uitslag

Bron: Horses.nl