Malin Wahlkamp wint ook Spécial Sint-Truiden, Sylvia van den Broek scoort PR

Malin Wahlkamp-Nilsson heeft haar internationale debuut met Sam (Sezuan x Licotus) succesvol afgesloten. Nadat de stalamazone van Patrik Kittel vrijdag op CDI Sint-Truiden de Grand Prix won, reed ze de in Oldenburg geprimeerde en inmiddels geruinde Sezuan-zoon vandaag ook in de Spécial naar de zege. Hierin kwam de score uit op 71,043%.

Net als in de Grand Prix was Malin Wahlkamp-Nilsson de enige die over de 70% heen ging. Nadat Lina Uzunhasan met Furst Fabelhaft UZN (v. All at Once) in de Grand Prix achtste werd met 66,152%, klom het duo vandaag in de Spécial met 69,213% op naar de tweede plaats. Warwick McLean stuurde Hendrix (v. Blue Hors Hotline) met 68,064% naar de derde plaats.

Sylvia van den Broek

Ook Sylvia van den Broek kan terugkijken op een geslaagd CDI. Met haar thuisgefokte Champion of Love (v. Tuschinski) reed ze vrijdag in de Grand Prix naar de vierde plaats. Vandaag in de Spécial werd het de vijfde prijs met 66,979%. Die score betekent een nieuw PR voor de combinatie die vorig jaar september op hun eerste CDI in Waregem 65,404% in de Spécial bijeen reed.

Uitslag

