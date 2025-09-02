Manon Claeys moet EK Paradressuur laten schieten

Manon Claeys zou deze week deelnemen aan het Europees kampioenschap Paradressuur in Ermelo, wat haar achtste internationale kampioenschap zou worden. De Belgische amazone was geselecteerd met Naomi Sollenburg (v. Just Wimphof) en had Katharina Sollenburg (v. Electron) als reservepaard, maar heeft zich noodgedwongen moeten terugtrekken.

Manon Claeys nam deel aan zeven internationale kampioenschappen: EK Gothenburg (2017), WEG Tryon (2018), EK Rotterdam (2019), Spelen Tokio (2021), WK Herning (2022), EK Riesenbeck (2023), Spelen Parijs (2024) en won meerdere individuele medailles.

Gezondheidsredenen

“Vanwege gezondheidsredenen, het breekt mijn hart om me te moeten terugtrekken voor het EK. Voor nu draait het allemaal om rust en herstel”, aldus Manon Claeys. “Ik wens het team enorm succes; ik duim voor jullie allemaal!”

Team van drie

De Belgische bond had geen reservecombinatie aangewezen en door het uitvallen van Claeys bestaat het Belgische team nu uit drie combinaties. Dat zijn Charlotte Couckuyt met Picador van het Leiedal (Grade IV), Barbara Minneci met Stuart (Grade III) en Emma Vercammen met Graciamanda (Grade III).

Bron: Horses.nl