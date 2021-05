Kimberly Pap succesvol bij Young Riders

De Nederlandse Young Rider Kimberly Pap pakte niet alleen de éérste, maar ook de tweede plaats in de YR-rubriek in Grote-Brogel. Op de éérste plaats staat de amazone met de 7-jarige KWPN'er Just a Dream-STRH (v. Dream Boy). De combinatie scoorde 73,480%. Kimberly Pap behaalde de tweede plaats met de 11-jarige KWPN'er Floris (v. Ampere). Het paar kreeg 72.304%