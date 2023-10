Manuel Dominguez Bernal stopt bij Helen Langehanenberg

Manuel Dominguez Bernal stopt na een periode van 3,5 jaar als stalruiter bij Helen Langehanenberg. De Spaanse ruiter gaat samen met zijn vrouw Eva zelfstandig verder. Dominguez neemt onder andere Escamillo (Escolar x Rohdiamant) mee naar zijn nieuwe accommodatie in Unna-Massen.

Manuel Dominguez begon in 2016 als stalruiter bij Hof Kasselmann en kwam na een periode van twee jaar terecht op Hof Westendrap. In 2020 vervolgde hij zijn carrière als stalruiter bij internationaal Grand Prix-amazone Helen Langehanenberg. Daar kreeg hij onder andere de veelbesproken Escamillo onder het zadel, met wie hij twee jaar achtereenvolgend een medaille won op het WK Jonge Dressuurpaarden. Recent kwalificeerde hij zich met de hengst voor de Nürnberger Burg-Pokal. Dominguez groeide in de 3,5 jaar bij Langehanenberg door tot een internationale Grand Prix-ruiter.

‘Leerzame periode’

“Door elke dag met Helen te werken, heb ik veel kennis opgedaan, met name op Grand Prix-niveau. Ik heb heel veel van haar geleerd”, vertelt de ruiter aan Lily Forado. “Helen heeft veel tips en manieren van trainen met me gedeeld en ik heb ik die periode veel kwaliteitsvolle paarden tot mijn beschikking gehad, waarmee ik een heleboel mooie successen heb behaald.”

